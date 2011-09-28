Минфин выплатил 75,3 млн. долл. по еврооблигациям 2010 года выпуска

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода в размере 75,3 млн. долл. по облигациям внешнего государственного займа 2010 года выпуска.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 2,0 млрд. долл. с погашением в 2015 году (500 млн. долл.) и в 2020 году (1,5 млрд. долл.).

Заимствования осуществлялись по ставке 6,875% годовых и 7,75% годовых соответственно.