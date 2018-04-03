На какие бонусы и доход от депозитов можно сейчас рассчитывать…

Динамичный темп жизни на фоне экономической нестабильности заставляет украинцев более эффективно распоряжаться собственными средствами и временем. Поэтому, решив увеличить свой доход за счет размещения денег на депозите, соотечественники ищут сегодня не только привлекательные проценты по вкладу, но и другие преимущества – дополнительные возможности в депозитных предложениях банков. На какой доход могут рассчитывать клиенты, размещающие средства на депозиты? Какие дополнительные банковские услуги можно использовать, чтобы обслуживание было максимально удобным и выгодным?..

На сегодня существует достаточно много различных предложений от банков по депозитным вкладам. Клиент может разместить деньги на период от 1 до 18 месяцев с возможностью получения процентов как в конце срока, так и ежемесячно. На первый взгляд, вклады с ежемесячной прибылью более предпочтительны и привлекательны, однако процент по ним на 1-1,5% ниже. Разместив средства в гривне на максимальный период (12-18 месяцев), клиент может получить прибыль в конце срока до 15,5% от суммы вклада. В случае если вкладчик желает ежемесячно получать проценты, его доход составит в среднем 0,3% от вклада. К примеру, клиент решит разместить вклад в размере 10 тыс. грн. на год под 15,5% - по истечению срока он получит прибыль свыше 1,5 тыс. грн. В то же время, размещенная на депозите такая же сумма с возможностью получения процентов ежемесячно принесет владельцу примерно 30 грн. в месяц.

На сегодня в банках действуют следующие депозитные ставки: при размещении средств в национальной валюте сроком на месяц - от 4% до 9,5% годовых, на три месяца – от 5% до 13% годовых, на полгода – 7,5% - 14,5% годовых, на год-полтора – от 9% до 15,5% годовых.

При размещении на депозите долларов США сроком на один месяц с выплатой процентов в конце срока клиент может рассчитывать на 2-5% годовых; на три месяца – от 3% до 7% годовых, на 6 месяцев - от 3,5% до 7,5% годовых, на год и полтора – соответственно, от 4,5% до 9,5% годовых.

По долларовым вкладам с ежемесячной выплатой процентов банки предлагают от 2% до 6,5% годовых при размещении на три месяца, от 3% до 8% годовых - на полгода, от 4% до 9% годовых - на год и полтора.

Ставки по депозитам в евро отличаются незначительно - всего на несколько пунктов. При выплате процентов в конце срока действия вклада в евро на один месяц - от 0,5% до 3,25% годовых, на три месяца - от 1% до 5,75% годовых, на шесть – от 1,75% до 6,75% годовых, на год и полтора – от 2,5% до 7,75% годовых.

Открывая вклад в евро с ежемесячной выплатой процентов на три месяца, клиент получит от 2% до 5,75% годовых, на шесть месяцев – от 2,5% до 6,75% годовых, на год-полтора – от 3% до 7,75% годовых.

При этом бонусов или каких-либо других поощрений для клиентов, размещающих средства на депозите в иностранной валюте, банки, как правило, не предлагают. Тогда как в случае гривневых депозитов кроме базовых ставок клиенты могут рассчитывать на дополнительные бонусы. Так, наиболее популярным предложением банков этой осенью стал бонус, дающий возможность получить дополнительно от 0,25% до 1%, в зависимости от суммы вклада.

Наиболее удобно для клиентов, по мнению экспертов рынка, воспользоваться депозитными программами крупных банков, которые рассчитаны на клиентов с различными финансовыми возможностями. Каждый вкладчик может выбрать вид депозита, максимально соответствующий его запросам.

«Разрабатывая депозитную программу «Для Вашої родини», мы учитывали не только индивидуальные финансовые возможности различных категорий клиентов, но и финансовые потребности членов семьи, - отмечает директор розничного бизнеса Надра Банка Валентина Брожик. – В зависимости от суммы вложенных средств, к процентной ставке клиент получает до +1%. Для пенсионеров предлагаются дополнительно к ставке депозита до 0,3%. Аналогичный по размеру бонус предусмотрен и для молодых клиентов до 30 лет».

По словам В.Брожик, данная депозитная программа включает банковские услуги, которые позволяют семье не только сохранить или приумножить средства, но и сэкономить время. Например, услуга «Автоматический платеж», которая входит в депозитную программу Надра Банка, позволяет производить регулярные перечисления денег по распоряжению клиента. Достаточно единовременно оформить в банке автоматический платеж на ежемесячное пополнение депозита. И, например, в день получения зарплаты клиентом деньги с его платежной карты будут автоматически перечисляться на пополнение депозита.

Подобные депозитные программы банков призваны сломать консервативность украинского вкладчика, ведь если деньги «из-под матраса» разместить на депозит, можно регулярно получать стабильный дополнительный заработок.

В целом на рынке депозитов физлиц в последнее время наблюдается повышение процентных ставок. Это, скорее всего, связано с нехваткой свободных средств у банков, снижением уровня ликвидности банковской системы, что может быть следствием мер Нацбанка и Минфина по поддержанию стабильного курса гривни и удержания инфляции на низком уровне. Как результат – стоит ожидать повышения ставок по депозитам.

Что касается статистики, то, по данным регулятора, общий объем депозитов в августе увеличился на 1,4%, с начала года - на 12,5%, - до 465,6 млрд. грн. В т.ч. депозиты юридических лиц выросли на 3,4% (с начала года - на 14,2%) - до 162,2 млрд. грн., депозиты физических лиц - на 0,4% (с начала года - на 11,6%), до 303,4 млрд. грн. Объем наличности вне банков в августе оставался на уровне предыдущего месяца – 194 млрд. грн., а с начала года увеличился на 6%.

То есть, позитивная статистика Нацбанка свидетельствует о том, что количество граждан, предпочитающих цивилизованное хранение своих средств, постепенно увеличивается. Согласно данным НБУ, даже в традиционно отпускной август банковские вклады физических лиц выросли почти на 2 млрд грн.

Может, в недалеком будущем хранение украинцами денежных купюр в «чулках» станет, как и в других цивилизованных государствах, архаизмом?..

Нина Сорока (УНИАН)