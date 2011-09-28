Беларусь рассчитывает получить второй транш кредита ЕврАзЭС в запланированные сроки

Минск. Беларусь уверена в получении второго транша кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС в ноябре, как и было запланировано.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Сергей РУМАС.

Вице-премьер выразил уверенность, что Беларусь получит второй транш кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС в запланированные сроки.

"Мы вступили в эту программу, чтобы выполнить все условия и получить все транши кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС ", - подчеркнул С. РУМАС.

Как сообщал УНИАН, соглашение между Беларусью и Евразийским банком развития о предоставлении финансового кредита из средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС было подписано 9 июня 2011 года. Общий объем кредита - $3 млрд. Соглашением предусмотрено поступление средств в республику шестью траншами в течение 2011-2013 годов. Первый транш кредита в размере $800 млн. был отправлен в Беларусь 21 июня. Второй транш кредита Беларусь ожидает в ноябре. Таким образом, общая сумма кредита в 2011 году составит $1,24 млрд.