Налоговики Черниговщины обеспечили рост поступлений в бюджет в 1,5 раза

Налоговики Черниговской области за январь-август 2011 года обеспечили поступление в общий фонд государственного бюджета 3 737,5 млн. грн. налогов, сборов и других обязательных платежей, которые контролируются налоговой службой.

Как сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНСУ в области, за 8 месяцев объем поступлений вырос в 1,5 раза к уровню января-августа 2010 года (или на 1 237,3 млн. грн.).

Наибольший вклад в наполнение госбюджета обеспечили предприятия промышленности, за счет которых за 8 месяцев 2011 года поступило почти 93% средств от общего сбора налогов и сборов по всем отраслям народнохозяйственного комплекса области. Добывающая и пищевая (в т.ч. табачная) промышленности остаются, как и в прошлых годах, доминирующими в формировании доходов госбюджета. Их вклад составляет, соответственно, 30,3% и 60,1%. Эти отрасли нарастили сбор платежей к уровню января-августа 2010 года: добывающая – в 2 раза (на 575,6 млн. грн.), в пищевая – в 1,3 раза (на 576,5 млн. грн.).

Основной прирост в госбюджет за восемь месяцев 2011 года обеспечили ПРАТ АО ТК "В.А.Т.- Прилуки" – в 1,4 раза, ПАТ "Укрнефть" - в 2,4 раза, ПАТ "Черниговгаз" – в 3,9 раза, ПАТ "Черниговобленерго" – в 1,6 раза.

Также достигнута позитивная динамика уплаты акцизного налога произведенных в Украине товаров, которого поступило 1685,9 млн. грн., дополнительно к аналогичному периоду прошлого года собрано 443,1 млн. грн. (больше на 35,6%). Поступление налога на добавленную стоимость составляет 625,6 млн. грн., объемы сбора налога против января-августа 2010 года выросли на 34,5% (плюс 160,4 млн. грн.). В бюджет уплачено 1058,8 млн. грн. рентных платежей, прирост составляет 573,9 млн. грн. (больше в 2,2 раза), налога на прибыль мобилизовано 245,3 млн. грн., достигнуто увеличение в 1,3 раза (плюс 48,6 млн. грн.).