Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины выросло на 4,5%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за январь-июнь 2011 года увеличилось на 4,5% - до 40,513 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала года активы Украины увеличились на 5,8% – до 141,207 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции за границу выросли на 89 млн. долл. – до 8,055 млрд. долл.

Пассивы Украины увеличились на 5,5% – до 181,72 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции в Украину выросли на 3,680 млрд. долл. - до 61,665 млрд. долл., портфельные инвестиции – с 20,034 млрд. долл. до 23,279 млрд. долл.

Справка УНИАН. Международная инвестиционная позиция – это статистический отчет, который отображает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны. Речь идет о всех финансовых требованиях и обязательствах резидентов страны относительно нерезидентов.