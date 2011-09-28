Минюст утвердил положение о единой базе предприятий-банкротов

Министерством юстиции утверждено положение о Единой базе данных предприятий, в отношении которых ведется производство по делу о банкротстве. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Единая база данных будет являть собой автоматизированную базу данных, которая будет содержать информацию о субъектах предпринимательской деятельности, в отношении которых ведется или завершена процедура банкротства. В случае прекращения осуществления по делу о банкротстве ведомости по каждому должнику будут храниться в Единой базе данных на протяжении пяти лет.

Сведения в Единую базу данных будут вноситься не позже следующего рабочего дня с даты их получения ответственным за ведение Единой базы данных работником Регистратора.

Регистраторами Единой базы данных определены Департамент нотариата, банкротства и функционирования центрального заверительного органа Министерства юстиции, а также структурные подразделения главных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе, что обеспечивают реализацию полномочий в сфере банкротства.

В базе данных будет содержаться информация о состоянии производства по делу о банкротстве, о реестре требований кредиторов, финансово-экономических показателях деятельности должника, в том числе относительно погашения задолженности по заработной плате, и другие данные, которые будут получаться Регистраторами от арбитражных управляющих и хозяйственных судов.

Согласно положению, предусмотрено предоставление справок или выдержек из Единой базы данных.

Информационная справка из Единой базы данных – это документ, который бесплатно будет предоставляться по письменному запросу юридического лица или физического лица, - предпринимателя о ведении в отношении него производства по делу о банкротстве, признании его банкротом, пребывании в процедуре банкротства.

Справки будут содержать информацию относительно должника: наименование, код согласно ЕГРПОУ (для юридических лиц); его фамилия, имя и отчество, номер и дата записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей о проведении государственной регистрации (для физических лиц - предпринимателей); местонахождение (для юридических лиц) или местожительство (для физических лиц - предпринимателей); основной вид деятельности в соответствии с КВЭД, форма собственности.

Выписка из Единой базы данных будет предоставляться по письменному запросу юридического или физического лица относительно должника, в отношении которого осуществляется производство по делу о банкротстве. За поиск в Единой базе данных информации с выдачей об этом выписки будет взиматься плата в размере, установленном Министерством юстиции Украины.

Поиск в Единой базе данных будет осуществляться по одной или нескольким из таких сведений: наименование должника (для юридических лиц); код должника согласно ЕГРПОУ (для юридических лиц); фамилия, имя и отчество, номер и дата записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей о проведении государственной регистрации (для физических лиц - предпринимателей).

Право полного доступа к информации, которая будет содержаться в Единой базе данных, будет иметь только держатель базы – Министерство юстиции, и ее администратор – государственное предприятие «Информационный центр» Министерства юстиции.

Территориальные органы по вопросам банкротства будут иметь доступ к информации Единой базы данных исключительно относительно должников, государственная регистрация которых как субъектов предпринимательской деятельности проведена на территории соответствующей административно-территориальной единице Украины.

Приказ об утверждении Положения о Единой базе данных о предприятиях, в отношении которых ведется производство по делу о банкротстве, вступит в силу после завершения мероприятий, которые обеспечат возможность осуществления Министерством юстиции Украины полномочий государственного органа по вопросам банкротства, но не ранее дня его официального опубликования.

Как известно, полномочия по формированию и обеспечению реализации государственной правовой политики по вопросам банкротства были возложены на Минюст указом Президента от 6 апреля 2011 года №395/2011. Данным указом глава государства утвердил Положение о Министерстве юстиции Украины.