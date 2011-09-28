S&P повысило рейтинг Днепропетровска

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s повысила кредитный рейтинг Днепропетровска с «B-» до «B» и рейтинг по национальной шкале с «uaBBB-» до «uaA-». Прогноз — «Стабильный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, уровень рейтингов Днепропетровска отражает взвешенную политику города в отношении расходов на фоне повышения доходов, поддерживаемого, в частности, перечислениями со стороны центрального правительства, консервативным подходом к накоплению долга и низкими в ближайшие два-три года расходами на обслуживание и погашение долга.

Рейтинги также отражают значительную слабость украинской системы общественных финансов, обусловливающую низкую финансовую гибкость и недостаточную предсказуемость бюджетных показателей Днепропетровска, большой объем условных обязательств, связанных с городскими коммунальными предприятиями, а также концентрированную экономику города. Влияние этих неблагоприятных факторов компенсируется отсутствием или очень низким уровнем долговой нагрузки города в ближайшие два-три года, усилением финансовой поддержки со стороны центрального правительства и уровнем благосостояния выше среднего по Украине.

«Контроль центрального правительства над значительной долей доходных источников и расходных полномочий города, а также особенности украинской системы общественных финансов, которую мы оцениваем как волатильную и недофинансированную, существенно ограничивают предсказуемость бюджетных показателей и финансовую гибкость Днепропетровска» - отмечается в сообщении.

Прогноз «Стабильный» отражает базовый сценарий S&P, в основе которого лежит предположение о том, что, несмотря на существующее давление со стороны расходов, взвешенная политика города в отношении расходов в сочетании с усиливающейся поддержкой центрального правительства, скорее всего, позволит городу в среднесрочной перспективе получить высокий текущий профицит (более 5%) и лишь умеренный дефицит с учетом капитальных расходов. Кроме того, прогноз отражает очень низкие уровни полного долга и расходов на его обслуживание и погашение в 2011-2013 гг.

При этом отмечается, что рейтинги или прогноз по рейтингам могут измениться в худшую сторону, если усиление давления на текущий бюджет со стороны высоких текущих расходов, снижение доходов или ухудшение финансового положения муниципальных предприятий приведут к устойчивому текущему дефициту в среднесрочной перспективе. Другой причиной негативного рейтингового действия может стать накопление долга, превышающее показатели нашего базового сценария и создающее риски рефинансирования.