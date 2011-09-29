НБУ создал ажиотаж на валютном рынке, введя паспортизацию валютообменных операций – АУБ

Национальный банк Украины (НБУ) создал ажиотаж на валютном рынке, введя паспортизацию валютообменных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время круглого стола в Киевском институте проблем управления им. Горшенина высказал президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр СУГОНЯКО, комментируя постановление регулятора №278, которым банки обязываются осуществлять валютообменные операции с физическими лицами при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

«Вместо того, чтобы уменьшить ажиотаж, он фактически поднят», - отметил А.СУГОНЯКО.

По его словам, спрос населения на валюту в стране является экономически обоснованным, и этого Нацбанку не изменить, а что касается ажиотажного спроса, то его нельзя остановить, только отложить отдельными мерами.

А.СУГОНЯКО отметил, что стратегия Нацбанка в вопросе ограничения спроса на валюту среди населения является правильной, однако необходимо снять риски с валютного рынка.

По мнению народного депутата Украины Андрея СЕНЧЕНКО (БЮТ), введение паспортизации валютообменных операций является «попранием прав человека». «Люди не привыкли ходить с паспортами, а «черный» рынок пока не адаптировался», - сказал он.

Кроме того, данное обязательство несет определенную угрозу перед процессом выборов в стране, поскольку паспортные данные могут изыматься по возможности для использования в других целях, отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, НБУ ожидает сокращения наличного валютного оборота от изменения правил валютообменных операций

«Наши ожидания - что будет сокращено количество наличного обращения в иностранной валюте, а это за собой повлечет и сокращение гривневого обращения», - сказала директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА.

В Нацбанке надеются, что таким образом удастся сократить долларизацию экономики и уровень теневой экономики.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций свыше указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, место жительства (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).