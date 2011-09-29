С начала года в столице 418 граждан отказались от идентификационного кода

В столице с начала 2011 года 418 граждан отказались от присвоения идентификационного кода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

Общее количество граждан, отказавшихся от использования кода, в столице составляет 6418 лиц. На сегодня 2,981 млн. киевлян зарегистрированы в государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков.

В целом, по Украине граждане подали свыше 10 тыс. заявлений на отказ от идентификационного номера, а госреестр физических лиц насчитывает 44,5 млн. граждан Украины.

В ГНСУ столицы напоминают, что Налоговым кодексом сохранено право за гражданами отказаться от идентификационного кода.