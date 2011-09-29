С начала года в столице 418 граждан отказались от идентификационного кода
15:53, 29 сентября 2011Финансы
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В столице с начала 2011 года 418 граждан отказались от присвоения идентификационного кода.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.
Общее количество граждан, отказавшихся от использования кода, в столице составляет 6418 лиц. На сегодня 2,981 млн. киевлян зарегистрированы в государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков.
В целом, по Украине граждане подали свыше 10 тыс. заявлений на отказ от идентификационного номера, а госреестр физических лиц насчитывает 44,5 млн. граждан Украины.
В ГНСУ столицы напоминают, что Налоговым кодексом сохранено право за гражданами отказаться от идентификационного кода.
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