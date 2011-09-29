Налоговики доначислили 6,142 млрд. грн. налогов по результатам проверок

Налоговики с начала 2011 года доначислили 6,142 млрд. грн. налогов по результатам проверок предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие данные озвучил председатель ведомства Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, большую часть этой суммы составляют дополнительные платежи юридических лиц – 90%. Остаток составляют налоги физлиц-предпринимателей (8%) и поступления налога на доходы. Наибольшие суммы были доначислены предпринимателям из Киева, Днепропетровской и Харьковской областей.

«Основное внимание наши работники уделяют предприятиям группы риска, которые склонны к уклонению от налогообложения. Что же касается малого и среднего бизнеса, то они лишены значительного количества проверок, хотя и находятся в зоне нашего внимания», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

В этом году налоги платили свыше 2,8 млн. налогоплательщиков, из них свыше 2 млн. – частные предприниматели.