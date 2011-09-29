Межбанк: закрытие торгов - 7,9995/8,0030 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0030/8,0070, к 12:00 цены упали 7,9970/8,0005. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 7,9995/8,0030 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся значениями 0,2505/08, к 12:00 цены повысились 0,2506/09. К закрытию торгов цены снизились 0,2504/08. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,9731 (+0,1266).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3520/1,3675. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,9010/10,9080, к 12:00 цены ушли вверх 10,9140/10,9225. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,8830/10,8915.