Кабмин одобрил выпуск ОВГЗ с привязкой к курсу доллара

Правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Согласно документу, который обнародован на правительственном сайте, индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару.

Минфин в любое время может определить дату, на которую возможно осуществление досрочного погашения бумаг с индексированной стоимостью. Датой досрочного погашения таких облигаций может быть исключительно одна из дат осуществления купонного платежа. Купонный период составляет шесть месяцев.

Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.