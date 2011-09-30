Сегодня основной целью для евровалюты станет уровень 1,3700 - эксперт

На мировых торгах в пятницу, 30 сентября, основной целью для евровалюты станет уровень 1,3700, для фунта – 1,5700, пара доллар/иена продолжит торговаться в рамках 76,10-77,00, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, среди новостей, намеченных на пятницу, важными для валютного рынка станут данные по изменению объёма оборота розничной торговли в Германии, уровню безработицы еврозоны, ВВП Канады, а также индикатор уверенности от университета Мичигана.