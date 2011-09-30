Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9980-8,0030 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9980/8,0030 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2486/91, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7950/10,8035. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3498/1,3500 (четверг — 1,3637/39).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.