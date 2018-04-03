МММ-2011: кто не проиграет, так это Мавроди

К приходу осени, то есть, к окончанию отпускного периода, когда население, опустошившее карманы на морях, готово с новой силой погрузиться в дела финансовые, в Украине появились ярко-оранжевые билборды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011». Правда, обошлось без завликалок на телеканалах, в 90-ые россиянам с масштабным пиаром МММовской идеи «повезло» больше. Тогда финстратегию организатора «МММ» Сергея Мавроди активно «несли в массы» Леня Голубков, его жена Рита, мечтающая о новых сапогах, машине и доме в Париже, одинокая женщина Марина Сергеевна, капитан дальнего плавания и пр., которые практически стали членами миллионов российских семей. Кстати, все ролики «великий комбинатор» разработал лично, он же придумал логотип компании, которой управлял исключительно по телефону.

В те времена «МММ» своим вкладчикам обещала заоблачные прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Закончилось все плачевно – без кровнозаработанных и обещанных барышей остались 15 млн. россиян. Затем последовали многотысячные акции протеста. Власть откликнулась на мольбы оставшихся без средств к существованию восстановить справедливость. В августе 1994 года Сергей Мавроди был арестован по обвинению в сокрытии доходов от возглавляемой им фирмы АОЗТ "Инвест-Консалтинг". «Комбинатор» в суде заявлял, что МММ была целенаправленно разрушена соответствующими государственными органами. А его обвиняли в обворовывании 15 млн. вкладчиков (т.е. треть бюджета РФ), в росте цен в 127 раз и прочем, причем такие показатели были достигнуты им всего за полгода.

Но, правда, вскоре Мавроди вышел на свободу, что не очень удивило - есть чем откупиться. А произошло это следующим образом: находясь в тюрьме, он зарегистрировался кандидатом в депутаты (неудивительно, необходимый миллион подписей Мавроди мог собрать у 10 млн. вкладчиков за неделю). Затем его кандидатуру выдвинули в депутаты Государственной думы, вот тут его и выпустили на свободу. А в 1994 году он был избран депутатом ГД, но ни на одном ее заседании не присутствовал. Через год, в 1995-ом, депутаты ГД досрочно прекратили его полномочия. Но баллотировался он в Думу еще неоднократно, посягал даже на президентский пост. Но все поползновения были безрезультатными.

После лишения Мавроди депутатского мандата следственные действия в отношении него возобновились. В 1997 он был объявлен в общероссийский розыск, а через год его уже искал Интерпол. А тем времением Мавроди организовал виртуальную фондовую биржу Stock Generation, на счету которой несколько сотен тысяч пострадавших. В 2003 году Мавроди арестовали и таки осудили - за мошенничество в крупных размерах. Теперь он снова на свободе и активно «работает»…

По сообщениям СМИ, около 500 тысяч украинцев уже стали участниками его новой финансовой пирамиды «МММ-2011». Теперь работающим вкладчикам обещают прибыль в 20% за месяц, а пенсионерам – 30%.

Мавроди повсеместно сравнивает свой «МММ» с банками. Но последние предупреждают, что все может развалиться в любой момент.

Изучала сомнительную финансовую структуру Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг. Согласно ее заявлению, юридическое лицо «МММ-2011» статус финансового учреждения не получало, то есть, согласно закону, финансовые услуги предоставлять не имеет права.

При этом указывается, что деятельность по предоставлению любых финансовых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц, а также страховая деятельность могут осуществляться только после получения лицензии.

«Информация о юридическом лице, название которого «МММ-2011», в Государственный реестр финансовых учреждений, который ведется Госфинуслуг, не вносилась, статус финансового учреждения такое лицо не приобретало, соответствующих лицензий не получало», - подчеркивают в Комиссии.

Ситуацией заинтересовался и Кабмин. Премьер-министр Николай Азаров в Facebook заявил, что считает необходимым проверить законность работы МММ-2011 в Украине, подчеркнув при этом, что люди должны помнить печальный опыт таких пирамид и не давать возможности себя обмануть. «Нельзя же быть такими легковерными. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это надо помнить всегда», - отметил премьер.

Депутаты тоже откликнулись «на выход в украинский свет» Мавроди. Так, нардеп Александр Фельдман обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку законности деятельности «МММ-2011» на территории Украины.

По словам А.Фельдмана, деятельность «МММ-2011» открыла целый ряд существенных пробелов в национальном законодательстве о рекламе, о телекоммуникациях, о финансовых услугах, которыми пользуются организаторы всевозможных виртуальных азартных игр. В связи с этим в ближайшее время А.Фельдман даже намерен подготовить соответствующий законопроект.

Так почему, несмотря на хорошо известный печальный российский опыт, «МММ» привлекает украинцев?

Как отмечает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, «одна из причин - в Украине запрещен игорный бизнес (что правильно), но желающих заработать быстро и сразу меньше не стало. Мавроди очень удачно обыгрывает эту человеческую слабость. Он открыто говорит, что его детище - финансовая пирамида. При этом дает понять, что в классической пирамиде всегда работает принцип «пришел первым - выиграл, последним - проиграл». Многие азартные игроки надеются, что именно они первые, а потому сорвут куш. При этом к заявлениям госчиновников в Украине относятся традиционно скептически - «если они ругают, значит - дело стоящее», что играет на руку «МММ». И еще – «МММ» обещает людям миллионные заработки и при этом не нужно платить налоги. Как же это может не привлечь украинцев, особенно после того, как вышли наружу все прелести Налогового кодекса».

Как отмечает А.Охрименко, Мавроди создал «МММ-2011» по принципу Интернета, поэтому не боится ударов извне, т.е. пирамида будет устойчивой долгое время, что не снимает рисков потери денег вкладчиками даже на первых порах. Кто не проиграет, так это Мавроди.

«Он слишком хорошо понимает психологию своих потенциальных клиентов, поэтому открыто провоцирует их жадность к деньгам. Но зная, как работает финансовая пирамида, не сложно рассчитать, что первая десятка именно такой доход и получит, что станет лучшей рекламой «МММ-2011», - отмечает эксперт.

«Мавроди, имея печальный опыт и понимая, что в конечном итоге проигравших будет значительно больше, чем выигравших, очень удачно себя подстраховал. Фактически он не создает никакого юридического лица, которое могло бы закрыть контролирующие органы, а предлагает физическими лицами (и только физическим лицам) создать некое сообщество. В данной ситуации обыгрывает положение Гражданского кодекса, где сказано, что физическое лицо имеет право свободно и бесконтрольно распоряжаться своими деньгами. В свою очередь, получение прибыли, в соответствии с Гражданским кодексом, - это тоже безвозмездная передача денег. Таким образом, отсутствует факт инвестирования и факт дохода. Но если деньги не выплачиваются, то вкладчик не сможет даже предъявить требования, а тем более претензии Мавроди, так как добровольные вклады никто по закону и не обязан возвращать», - подчеркивает А.Охрименко.

Любителей острых впечатлений, конечно, никто не сможет удержать от желания поиграть с Мавроди. Лишь бы только все не закончилось многотысячными акциями разорившихся вкладчиков под стенами Рады, или Кабмина. Они будут требовать разбирательств с деятельностью авантюриста. Но, судя по тому, скольких любителей поживиться «на халяву» он смог «вывести на чистую воду», его можно назвать финансовым гением «разводов»…

Елена Быстрицкая (УНИАН)