Россия обеспокоена экономической ситуацией в зоне евро – МИД РФ

Москва. Россия обеспокоена экономической ситуацией в зоне евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель МИД РФ Александр ЛУКАШЕВИЧ сказал на брифинге в Москве.

«Естественно, в России внимательно следят за развитием ситуации в регионе и всерьез обеспокоены экономическим положением наших европейских соседей. Мы, конечно, заинтересованы в нахождении в рамках еврозоны и Европейского союза в целом системного решения, которое позволит избежать необратимых и, возможно, фатальных последствий для единого европейского валютного союза», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он подчеркнул, что это важно для России, поскольку ЕС является ее основным торговым партнером, на долю которого приходится порядка 50% всего внешнеторгового оборота РФ, а также потому, что около 40% всех российских золотовалютных резервов деноминированы в евро.

«Ситуация на наш взгляд нестабильна…особенно по гособлигациям Греции, Италии, Испании, и не все разногласия устранены в отношении подходов стран - членов ЕС к антикризисным мерам», - сказал он.

В то же время А.ЛУКАШЕВИЧ отметил, что евро при всех нынешних тревожных тенденциях остается достаточно стабильной международной валютой.