Госагентство по инвестициям презентует иностранным инвесторам 6 национальных проектов

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в ноябре-декабре текущего года презентует на базовых мировых финансовых рынках 6 национальных проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал заместитель главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Виталий ДЕМЬЯНЮК.

«В ноябре-декабре мы планируем провести роад-шоу по базовым мировым финансовым центрам: Северная Америка, Европа, Юго-Восточная Азия. Мы планируем представить на этом роад-шоу не меньше 6 национальных проектов», - сказал он.

В.ДЕМЬЯНЮК отметил, что Госагентство обратилось к основным украинским финансово-промышленным компаниям и региональным властям с предложением предоставить свои инвестиционные проекты, которые будут представлены на роад-шоу.

«С Харьковской областью у нас уже такая договоренность уже есть. С удовольствием мы будем заниматься промоцией как Украины в целом, так и отдельных регионов», - подчеркнул В.ДЕМЬЯНЮК.

В свою очередь глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН сообщил, что ОГА при помощи Госагентства по инвестициям планирует реализовать проект строительства в Харькове завода по переработке твердых бытовых отходов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове начал работу III Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы». Основным партнером Форума выступает консалтинговая компания «PricewaterhouseCoopers». Участие также примут американский инвестиционный фонд «SigmaBleyzer», Американская торговая палата, группа компаний «Shell», компания «Nestle», Европейский банк реконструкции и развития, Европейская бизнес-ассоциация и другие. Подтвердили присутствие на Форуме послы КНДР, Вьетнама, Хорватии, временный поверенный Эстонии, Литвы, Словении, дипломаты Великобритании, Нидерландов и Польши.

В рамках Форума также состоятся пленарные заседания и дискуссии на тему «Инвестиционная привлекательность Украины начинается с инвестиционной привлекательности регионов», «Харьковские инициативы - энергия роста», «Инвестиционная реформа - внедрение результативных механизмов содействия инвесторам», «Высокопродуктивное сельское хозяйство», «Межрегиональное сотрудничество и пути повышения конкурентоспособности региона».