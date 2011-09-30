Янукович поручил Кабмину разработать механизм выплат по вкладам Сбербанка СССР

Варшава. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству разработать в ближайшее время механизм возвращения гражданам сбережений Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, он выразил правительству свою точку зрения по поводу вопроса возвращения обесцененных сбережений СССР.

«Я сказал правительству, что меня не удовлетворяет то, что в бюджете не хватает денег, поэтому я поставил задачу, чтобы до конца этого года мы вместе с правительством, с Национальным банком нашли, в конце концов, механизм и ввели его системно и начали этот процесс», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что нужно возобновить учет вкладов и тому подобное.

«Мы обязаны вернуться к этому вопросу, это наш долг перед старшим поколением. И я хочу сказать об этом людям, чтобы люди об этом знали, что я об этом помню. И обязательно мы вернемся к решению этого вопроса в ближайшее время», - сказал Президент.

Он пообещал, что этот вопрос будет решаться системно и публично.

«Подход будет такой, чтобы он не погубил это дело, а чтобы мы имели возможность дойти до логического завершения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН раньше, в Министерстве финансов заявляли, что компенсация обесцененных вкладов советского «Сбербанка» будет возобновлена в случае наличия дополнительных средств в государственном бюджете.