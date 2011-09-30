На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0010/8,0070 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9980/8,0030, к 12:00 цены поднялись до 8,0045/8,0090. К закрытию торгов ценовые уровни понизились к 8,0010/8,0070 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2486/0,2491, к 12:00 цены повысились до 0,2491/0,2495. К закрытию торгов цены снизились к 0,2489/0,2492. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1510 (+0,1779).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3480/1,3600.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7950/10,8035, к 12:00 цены ушли вверх 10,8335/10,8440. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,7955/10,8075.