Кабмин утвердил перечень платных админуслуг, предоставляемых Гостаможслужбой

Кабинет министров Украины утвердил перечень платных административных услуг, предоставляемых Государственной таможенной службой Украины.

Текст соответствующего правительственного распоряжения (№913-р от 28 сентября 2011 года) размещен на официальном сайте Кабмина.

В частности, в данном перечне такие админуслуги: выдача и переоформление лицензии на осуществление деятельности таможенного брокера, выдача дубликата и копии лицензии на осуществление деятельности таможенного брокера.