Кабмин утвердил перечень платных админуслуг, предоставляемых Гостаможслужбой
15:33, 30 сентября 2011Финансы
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Кабинет министров Украины утвердил перечень платных административных услуг, предоставляемых Государственной таможенной службой Украины.
Текст соответствующего правительственного распоряжения (№913-р от 28 сентября 2011 года) размещен на официальном сайте Кабмина.
В частности, в данном перечне такие админуслуги: выдача и переоформление лицензии на осуществление деятельности таможенного брокера, выдача дубликата и копии лицензии на осуществление деятельности таможенного брокера.
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