Кабмин утвердил перечень платных админуслуг, предоставляемых Гостаможслужбой

15:33, 30 сентября 2011
Финансы
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Кабинет министров Украины утвердил перечень платных административных услуг, предоставляемых Государственной таможенной службой Украины.

Текст соответствующего правительственного распоряжения (№913-р от 28 сентября 2011 года) размещен на официальном сайте Кабмина.

В частности, в данном перечне такие админуслуги: выдача и переоформление лицензии на осуществление деятельности таможенного брокера, выдача дубликата и копии лицензии на осуществление деятельности таможенного брокера.

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