Госбюджет Украины в январе-августе сведен с дефицитом 5,176 млрд. грн.

Государственный бюджет Украины в январе-августе 2011 года сведен с дефицитом в 5,176 млрд. грн., что в 8,6 раза меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы бюджета составили 201,906 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда составили 169,633 млрд. грн.

Налоговые поступления составили 168,637 млрд. грн., неналоговые – 30,901 млрд. грн.

Расходы госбюджета составили 204,502 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 176,633 млрд. грн.

За счет возвращения кредитов в госбюджет за указанный период поступило 1,788 млрд. грн., в том числе в общий фонд - 453 млн. грн. За этот же период предоставлено кредитов из госбюджета в сумме 4,37 млрд. грн., в том числе из общего фонда - 63,4 млн. гривен.

В январе-августе 2011 года погашение основной суммы госдолга из бюджета составляло 31,431 млрд. грн. Государственные заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 63,676 млрд. грн.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины составил 2,105 млрд. грн., при этом доходы были на уровне 254,796 млрд. грн., расходы – 254,287 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы госбюджета предусмотрены на уровне 299,197 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,214 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн. Расходы госбюджета Украины на 2011 год – 337,639 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,480 млрд. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

Госбюджет Украины включает общий фонд, куда направляются общегосударственные налоги и сборы и из которого финансируются основные расходы, и специальный фонд, средства которого имеют целевое назначение.

При этом дефицит госбюджета рассчитывается как разница суммы его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.