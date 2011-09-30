Законопроекты о декриминализации могут быть включены в повестку дня ВР 5 октября

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент 5 октября рассмотрит вопрос о включении законопроектов о декриминализации экономических преступлений в повестку дня нынешней сессии.

Об этом он сказал представителям СМИ сегодня во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что в парламенте зарегистрированы несколько законопроектов по этой тематике: внесенные как Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, так и народными депутатами.

Руководитель парламента сообщил, что в проекте повестки дня заседаний Верховной Рады на 4-7 октября на среду запланировано рассмотрение включения в повестку дня сессии одного из таких проектов. «Анализируя вчера предложенный проект расписания заседаний на следующую пленарную неделю, я поручил, чтобы поставили вместе с этим законопроектом и законопроект Президента Украины для включения в повестку дня», - сказал В.ЛИТВИН, выразив уверенность в том, что парламент включит в повестку дня сессии соответствующие документы.

«Последующая работа при внесении изменений и дополнений в эти законопроекты покажет расстановку сил, в частности, относительно поправок, которые содержатся в других законодательных инициативах депутатов», - отметил он и добавил, что на заседании Согласительного совета в понедельник предложит рассмотреть включение в повестку дня всех законопроектов по этой тематике.