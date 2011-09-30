Нестабильность на рынке евро/доллар из-за долгов еврозоны продолжится - Erste Group

На рынке евро/доллар и дальше будет наблюдаться нестабильность, особенно под влиянием новостей касательно государственной задолженности европейских стран.

Такой прогноз озвучил аналитик Erste Group Милдред ХАГЕР в аналитическом обзоре, переданном агентству УНИАН.

Он отметил, что в среднесрочной перспективе аналитики Erste Group ожидают укрепления курса евро/доллар до уровня 1,30. После недавнего укрепления до уровня 1,34 курс доллара США начал ослабевать. Значительное влияние на рынок оказывает ситуация с государственной задолженностью еврозоны, а также повышение рисков. Дополнительным фактором стала оценка Федеральной резервной системой США (ФРС) «весомых» для экономики рисков снижения курсов акций и «напряжение на мировом рынке».

Кроме того, добавил М.ХАГЕР, МВФ порекомендовал немедленное внедрение принятых еще в июле мер по расширению Европейского стабилизационного фонда для поддержания более стабильной ситуации в Греции и защиты других стран ЕС. Это стало причиной, с одной стороны, краткосрочного облегчения на рынке. С другой стороны, с понедельника доходность по немецким ценным бумагам возросла, что поддерживает евро.

По словам аналитика, вследствие действий ФРС США доходы по 2-летним государственным облигациям выросли, как и ожидалось, при этом доходность по 10-летним облигациям снизилась на краткосрочной основе, что оказало поддержку американской валюте.