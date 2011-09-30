ЕБРР с начала года инвестировал в частный сектор экономики Украины 800 млн. долл.

Европейский банк реконструкции и развития с начала 2011 года инвестировал в частный сектор экономики Украины 800 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК в ходе брифинга по итогам работы III Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» в Харькове.

«У нас до вчерашнего дня было вложено в Украину в этом году примерно 800 млн. долл., исключительно в частный сектор», - сказал он.

При этом А.КУУСВЕК отметил увеличение спроса на инвестиции из корпоративного сектора экономики, как в Харьковской области, так и по Украине в целом.

Директор ЕБРР сообщил, что вчера, 29 сентября, ЕБРР подписал первый контракт в государственном секторе экономики Украины. В частности, банк предоставил кредит Украине в размере 200 млн. евро на модернизацию 6 гидроэлектростанций на Днепре.

По словам А.КУУСВЕКА, процентная ставка по кредиту составляет Libor плюс 1% кредитной маржи, срок погашения кредита – 15 лет.

Он также отметил, что ЕБРР готовит в Украине «еще 2-3 реальных проекта», по которым планируется подписать контракт в следующем году.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове начал работу III Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».