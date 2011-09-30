Инвесторы продолжат избавляться от рисковых активов - эксперт

Турбулентность на рынках в ближайшем будущем сохранится, и инвесторы продолжат избавляться от рисковых активов, учитывая ослабление мировой экономики и неспособность руководства стран ЕС найти эффективное решение долговых проблем.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, «рисковые активы немного восстановились на волне надежд на увеличение объема Европейского фонда финансовой стабильности, проявления международными инвесторами интереса к покупке бумаг фонда и возможности дополнительных мер по увеличению ликвидности со стороны ЕЦБ». Ненадолго евро смогла поддержать и новость о том, что немецкий парламент принял изменения в Европейском фонде финансовой стабильности большинством голосов. Участники рынка снова готовы вернуться на рынок краткосрочных обязательств.

При этом, подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, «макростатистика по-прежнему демонстрирует замедление мировой экономики, а ключевые компании корректируют прогнозы в сторону снижения. Последний прогноз МВФ (возможно, оптимистичный) предполагает, что в следующем году рост составит примерно 1%. Банки региона находятся под угрозой, так как являются держателями обесценивающихся гособлигаций.

Как отметил эксперт, к концу лета 2011 года примерно 46% от общего объема долга еврозоны считалось высокорискованным, и сюда вошли Ирландия, Португалия, Испания, Италия и Бельгия. Если бы финансовые рынки включили и долги Франции, то показатель увеличился бы до 66%. Как известно, соотношение долга к ВВП в Греции, Италии и Ирландии составляет 166%, 121% и 109% соответственно. Однако далеко не все знают, что долг Германии - 83% от ВВП, а Франции - 87%. Долг США также высок - 100% от ВВП.

По прогнозам эксперта, «несмотря на то, что в целом сохраняется потенциал для новых инициатив в борьбе с долговым кризисом в Европе, потенциальное снижение суверенного риска будет преобладать над уменьшением преимущества процентных ставок еврозоны над США». В результате этого вероятна «медвежья» динамика в паре евро/доллар до конца года.

В.СТЕЛЬМАХ полагает, что евро/доллар пытается развить восстановление. К концу торговой недели пара нащупала поддержку в области 1.3520 и на волне фиксации прибыли скорректировалась выше. Текущая цена – 1.3532. В случае прорыва ниже 1.3520 можно ждать более активного падения и возможного снижения пары далее к уровням 1.3500 и 1.3480. В долгосрочной перспективе текущая коррекция должна завершиться, и пара опять попытается протестировать 1.3428/1.3360 с целью в 1.2860. Падение евро/доллар ниже 1.3360 откроет дорогу для дальнейшего снижения к 1.2860 и, в перспективе, к 1.20.