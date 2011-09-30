Эксперт: банки с приходом осени активизируют предложения по депозитам

Банки с приходом осени активизируют предложения по депозитам.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, за период 26 по 30 сентября на рынке депозитов физических лиц ситуация была относительно стабильной. Как и на предыдущей неделе, было отмечено повышение процентных ставок в гривне одновременно несколькими банками. «Одной из причин роста депозитных ставок можно назвать преддверие бизнес-сезона и желание банков после летнего затишья привлечь новых вкладчиков», - считает эксперт.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, процентные ставки по депозитам в гривне на данный момент сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 13% годовых (средняя – 6,39%); 3 месяца – от 4,7 до 13,25% (средняя - 9,85%); 6 месяцев – от 6,5 до 14,5% (средняя – 11,30 %); 12 месяцев – от 8,25 до 15,50% (средняя - 12,46%).

Эксперт также сообщила, что по вкладам в долларах США процентные ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1,0 до 5,75% годовых (средняя - 3,41%); 3 месяца – от 1,6 до 7,75% (средняя – 4,81%); 6 месяцев – от 1,6 до 8,25% (средняя - 5,62%); 12 месяцев – от 2,75 до 8,75% (средняя - 6,25%). По вкладам в евровалюте ставки следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,0% годовых (средняя -2,19%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя -3,13%); на 6 месяцев – от 1,0 до 7,25% (средняя –3,66%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,27%).