Банки предлагают самые низкие ставки по краткосрочным кредитам - эксперт

Банки предлагают самые низкие ставки по краткосрочным кредитам, а также при авансовых взносах от 50% от стоимости залогового имущества.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, неделя с 26 по 30 сентября не принесла кредитному рынку каких-либо значимых новостей. Стоимость кредитов практически не изменилась, и корректировка кредитных ставок проходила в незначительных пределах.

Условия автокредитов к концу текущей недели сложились следующие:

- первоначальный взнос в пределах от 0% до 60% от стоимости авто;

- срок кредитования – до 7 лет, чаще банки предлагают максимальный срок 5 лет;

- процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 5% до 20% годовых; 3 года – от 14,5% до 17% годовых; 5 лет - от 15,5% до 20% годовых.

- плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 9,8% до 18,0% годовых;

- разовая комиссия при предоставлении кредита - от 150 грн. до 3% от суммы.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, также не было на этой неделе изменений условий по ипотечным кредитам. На сегодня кредиты на приобретение недвижимости предлагаются на условиях: от 15% годовых при оформлении краткосрочных кредитов и от 15,5 до 18,5% на срок до 20 лет. Размер аванса колеблется от 20% от стоимости объекта. Единоразовые комиссии находятся на уровне от 0,99 до 2% от сумы кредита.

По информации эксперта, количество игроков на рынке кредитования на потребительские цели возросло, но, несмотря на выросшее предложение, тенденции к снижению ставок не наблюдается.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, по кредитам на потребительские цели можно выделить несколько видов:

- кредиты без обеспечения (или под поручительство третьего лица) – реальная ставка с учетом всех комиссий от 30 до 60,2% годовых;

- под залог недвижимости на условиях: срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 16,5-27,2% годовых;

- под залог депозита: на срок действия депозита, под ставку +2 - +6% годовых к ставке депозита в случае если депозит размещен в гривне, + 5% - +11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте;

- кредитование участников собственных зарплатных проектов на срок 1-2 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 28-36% годовых. Причем многие банки даже по кредитам для участников зарплатных проектов устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 50 грн. до 4% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита. Средний лимит по кредитам на потребительские цели составил 10-20 тыс. грн.