ЕС предусмотрел на проекты "Восточного партнерства" 1,9 млрд. евро до 2014 года

Варшава. Европейский Союз предусмотрел на реализацию проектов в рамках инициативы "Восточное партнерство" 1,9 млрд. евро до 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в декларации Второго саммита «Восточного партнерства», который 29-30 сентября проходил в Варшаве.

"ЕС зарезервировал значительные финансовые ресурсы - до 1,9 млрд. евро - на 2010-2013 годы для прогресса в реализации "Восточного партнерства" в рамках двусторонних и региональных программ", - говорится в документе.

Согласно декларации, ЕС может увеличить объем этих средств в рамках пересмотра European Neighborhood review.

“Участники Варшавского саммита ожидают от Еврокомиссии предложений в рамках дальнейшей многолетней финансовой перспективы (на 2014-2020 годы) нового инструмента Европейской политики соседства (ENP), которые, в частности, будут отображать новый уровень амбиций ENP”, - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что Евросоюз на проекты "Восточного партнерства" до 2014 года выделил 600 млн. евро.