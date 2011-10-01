Кабмин планирует стабилизацию и постепенное уменьшение государственного долга - Клюев

Украина переходит от политики постоянной жизни в долг к политике жизни по имеющимся средствам.

Об заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ в своей статье в газете «Зеркало недели», сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

По его словам, правительство продолжает процесс стабилизации государственных финансов.

«Я говорю о стабилизации и последующем уменьшении уровня государственного долга. Только в текущем году мы выплатим 93 млрд. грн. внешних долгов. Огромные выплаты нас ждут и в следующие два года. Но эти ресурсы мы могли бы направить на развитие», - говорится в материале.

По словам А.КЛЮЕВА, правительство постепенно наводит порядок в государственных расходах и снижает дефицит государственного бюджета. «В 2012 году мы планируем выдержать дефицит на уровне 2,5% от ВВП, в 2013 - 2%. В дальнейшем рост бюджетных расходов должен обеспечиваться за счет более быстрого роста доходов», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также считает, что повышение качества государственного управления даст ощутимые экономические результаты.

«Мы уже 20 лет обустраиваем каюту под названием «Украина». К сожалению, огромные возможности по многим направлениям до сих пор нераскрыты. Парадокс ситуации состоит в том, что международные рейтинги высоко оценивают природный, трудовой и интеллектуальный потенциал Украины. Но как только оценка касается сферы управления этими ресурсами – мы оказываемся в хвосте любых рейтингов», - констатирует А.КЛЮЕВ.

Вывод, по его мнению, прост и очевиден – управленческая система, не отвечающая вызовам времени, лежит в основе большинства стратегических неудач Украины.

«Последовательное, шаг за шагом повышение качества государственного управления - от выстраивания эффективной системы планирования и прогнозирования, до увеличения результативности бюджетной политики, обязательно даст ощутимые экономические результаты», - убежден А.КЛЮЕВ.