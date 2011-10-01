Объем продажи валюты на межбанке 30 сентября сократился почти вдвое

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 30 сентября составил 796 млрд. долл. (в эквиваленте), что на 701,4 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 647,7 млн. долл.

Как сообщалось, в этот день на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9980/8,0030, к 12.00 цены поднялись до 8,0045/8,0090. К закрытию торгов ценовые уровни понизились к 8,0010/8,0070 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2486/0,2491, к 12.00 цены повысились до 0,2491/0,2495. К закрытию торгов цены снизились к 0,2489/0,2492. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1510 (+0,1779).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3480/1,3600.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7950/10,8035, к 12.00 цены ушли вверх 10,8335/10,8440. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,7955/10,8075.