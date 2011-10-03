Определяющими для пары евро/доллар на текущей неделе станут рамки 1,3200-1,3600 - эксперт

Определяющими для пары евро/доллар на текущей неделе (3-7 октября) станут рамки 1,3200-1,3600, для британского фунта – 1,5400-1,5900, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, руководство Японии вряд ли позволит своей валюте обновить многолетние максимумы против конкурентов, поэтому для иены по-прежнему определяющими будут рамки 76,10-77,30.

Текущая неделя (3-7 октября т.г.) должна стать важной с точки зрения определения направления движения валютных пар на октябрь, поскольку в течение нее будут опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США, а также пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии, посвященные денежно-кредитной политики. Свое решение по ставкам также опубликует ЦБ Австралии.

Неопределенность финансистов еврозоны в вопросе повышения или же понижения основной процентной ставки оказывает дополнительное давление на евро. Наибольший интерес у инвесторов традиционно вызовут такие данные по Штатам, как производственный индекс ISM, изменение объёма ВВП и изменение объёма производственных заказов. В Европе будут опубликованы индексы PMI для производственного сектора, индекс цен производителей, а также изменение объёма оборота розничной торговли. Помимо ставок в Австралии намечен релиз данных по изменению объёма оборота розничной торговли, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.