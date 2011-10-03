Поступления в местные бюджеты Харьковской области выросли на 18%

В Харьковской области за январь-сентябрь 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления в местные бюджеты увеличились на 17,8% (на 489,8 млн. грн.) и составили 3,2 млрд. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Харьковской области, расчетная база Государственной налоговой администрации Украины выполнена на 108,9%, дополнительно поступило 266,0 млн. грн.

В целом ГНА в Харьковской области за январь-сентябрь 2011 г. обеспечила сбор 13,4 млрд. грн. платежей в бюджеты всех уровней. Расчетная база выполнена на 104,2%, дополнительно поступило 538,7 млн. грн.

В том числе в Государственный бюджет за 9 месяцев собрано 10,2 млрд. грн. платежей, из которых 10,1 млрд. грн. – в общий фонд Государственного бюджета (на 1,4 млрд. грн. больше января-сентября 2010 г.). Расчетная база по поступлению платежей в общий фонд выполнена на 103,0%.

В Харьковской области за сентябрь 2011 г. собрано 1,4 млрд. грн. платежей в бюджеты всех уровней, расчетная база ГНА Украины выполнена на 103,1%, дополнительно поступило 42,3 млн. грн. Поступления в местный бюджет в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. увеличились на 10,9% (на 36,0 млн. грн.) и составили 366,5 млн. грн. Расчетная база ГНА Украины выполнена на 105,6%, дополнительно поступило 19,3 млн. грн.