Межбанк: открытие торгов - 8,0030/8,0060 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0030/8,0060 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2454/58, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6645/10,6705. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжали падать – 1,3321/23 (пятница — 1,3498/1,3500).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.