Доллар на межбанке снова дорожает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0030/8,0060, к 12:00 цены выросли до 8,0090/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2454/0,2458, к 12:00 цены поднялись до 0,2466/0,2470. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 32,4410 (+0,2900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3321/1,3323, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6645/10,6705, к 12:00 цены ушли вверх 10,6875/10,6945.