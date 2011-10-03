Провайдерам могут разрешить блокировать сайты финансовых пирамид - законопроект

Парламент подключился к борьбе с финансовой пирамидой МММ-2011, в легитимности которой ранее усомнились чиновники Госфинуслуг и Антимонопольного комитета, а также «ПриватБанк».

Как сообщает biz.liga.net, народные депутаты Украины Александр ФЕЛЬДМАН (фракция Партии регионов) и Олег ГЕЙМАН (группа «Реформы ради будущего») предложили расширить в ст. 39 закона "О телекоммуникациях" полномочия операторов и провайдеров телекоммуникаций. Теперь они "обязаны на основании решения суда ограничивать доступ своих абонентов к ресурсам, через которые осуществляется деятельность по предоставлению финансовых услуг без лицензий", - говорится в проекте №9232.

Как пишет «Коммерсант-Украина» в материале «Финансовым пирамидам отключат Интернет», у системы МММ-2011 есть сайт, однако он находится в доменной зоне .com - вне украинской юрисдикции - и не может быть закрыт. С принятием закона Госфинуслуг сможет через суд закрыть украинцам доступ к веб-ресурсу системы, не имеющей лицензии. В частности, Интернет-провайдеры заблокируют доступ к веб-странице МММ-2011, а телефонные операторы - к номерам фиксированной или мобильной связи организации.

"Это сделает невозможной деятельность финансовых пирамид в Украине по обману легкомысленных граждан через Интернет-ресурсы", - считают депутаты.

Напомним, «ПриватБанк» будет блокировать онлайн-платежи участников так называемой Финансовой соцсети МММ-2011, деятельность которой имеет признаки финансовой пирамиды.

Как сообщал УНИАН, с начала осени в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступает Сергей МАВРОДИ, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая им высокие проценты от прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн. человек.

Участники «МММ-2011» в Украине утверждают, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы, по их словам, активно вкладывают в пирамиду.

По информации Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, юридическое лицо «МММ-2011» статус финансового учреждения не получало и поэтому не может заниматься предоставлением любых финансовых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц.