Клюев: дефолт Украине не грозит. На казначейских счетах 20 млрд.грн. и 3 млрд.долл.

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заверяет, что Украине не грозит никакой дефолт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ заявил во время Согласительного совета ВР, отвечая на слова народного депутата от "БЮТ-Батьківщини" Натальи КОРОЛЕВСКОЙ о том, что Украина стоит на пороге дефолта.

«Все, что касается дефолта, то люди, которые озвучивают такие вещи, просто еще не стали государственными деятелями. Возможно, где-то что-то прочитали, возможно, где-то что-то выучили, научились слова «дефолт», но не знают, когда и в какое время его применять», - заявил А.КЛЮЕВ.

По словам первого вице-премьер-министра, подобные заявления являются провокацией. «Никакого дефолта нет, платежи идут своевременно, никаких не были остановок», - сказал А.КЛЮЕВ и добавил, что на казначейских счетах находятся 20 млрд. грн. и около 3 млрд. долларов.