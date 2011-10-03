Кипрская Triantal Investments Ltd. стала владельцем 24,99% «ПриватБанка» (Днепропетровск).

Об этом сообщается на сайте раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, акционеры - физические лица Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ - сократили свое прямое участие в капитале банка с 45% до 33,7545%, каждый.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2011 года «ПриватБанк» заявил о намерении получить статус банка с иностранным капиталом. 15 июня 2011 года акционеры банк приняли решение об увеличении уставного капитала до 13,545 млрд. грн. путем дополнительной эмиссии акций на общую сумму 3,385 млрд. грн., которую впоследствии выкупила Triantal Investments. Результаты допэмиссии были утверждены акционерами 8 августа 2011 года.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 118,003 млрд. грн., обязательства - 123,057 млрд. грн., уставный капитал - 10,160 млрд. грн., собственный капитал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 24% – до 782 млн. грн.

По состоянию на 29 сентября И.КОЛОМОЙСКИЙ и Г.БОГОЛЮБОВ владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», Кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.