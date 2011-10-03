Налоговики выявили 772 факта проведения азартных игр через Интернет - ГНСУ

Налоговики выявили 772 факта проведения азартных игр через сеть Интернет за время действия Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине». Также изъято оборудование на сумму 58 млн. грн. В органы МВД передано 613 материалов для возбуждения уголовных дел, в суды направлен 91 иск о применении санкций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Кроме того, за данное время налоговики также установили почти 2,5 тыс. фактов незаконного проведения азартных игр, изъяли оборудование на сумму 376 млн. грн. В органы внутренних дел направлено почти 1,7 тыс. материалов для возбуждения уголовных дел.

Работниками подразделений правовой работы направлено в суд 270 исков о применении санкций к организаторам проведения в Украине азартных игр. Штраф за такую деятельность составляет 8 тыс. минимальных зарплат (7,664 млн. грн.).

В пользу ГНСУ суды приняли 101 решение на общую сумму почти 604 млн. грн.

Как пример, в конце августа 2011 года районной прокуратурой г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений в отношении директора Общества с ограниченной ответственностью.

Следствие установило, что предприниматель предоставлял услуги по игорному бизнесу. Полученную прибыль в налоговой отчетности бизнесмен маскировал под видом выручки от предоставления услуг Интернет-кафе и продажи напитков. Согласно выводу судебно-экономической экспертизы, Общество получило денежные средства незаконного происхождения на общую сумму более 0,5 млн. грн.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.