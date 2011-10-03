В Беларуси с 4 по 17 октября будет работать миссия МВФ

Минск. В Беларуси с 4 по 17 октября будет работать миссия Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии МВФ в Беларуси Крисом ДЖАРВИСОМ.

Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Республики Владимир АМАРИН, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь (РБ).

Он сказал, что сумма нового кредита, на который может претендовать Беларусь, - до 7 млрд.

«Цель очередной миссии - оценка экономической ситуации в Беларуси. Возможно, речь также пойдет о формировании новой программы МВФ для Беларуси, которая по условиям выполнения может быть более жесткой, чем условия выделения Беларуси кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС», - отметил В.АМАРИН.

Он также сказал, что до конца октября в Беларусь должен поступить очередной транш кредита от Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 440 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, правительство и Нацбанк Беларуси официально обратились к МВФ с просьбой о начале переговоров по новой программе сотрудничества. Беларусь рассчитывает получить от МВФ кредит в размере от 3 млрд. до 7 млрд. долл.

Напомним, в рамках стабилизационной программы "стенд-бай" Беларусь в 2009-2010 годах получила от МВФ пять траншей кредита на общую сумму 3,46 млрд. долл.

Чтобы рассчитывать на получение нового кредита, Беларусь должна представить МВФ четкую антикризисную программу, которая будет включать как пакет мер в области макроэкономической политики, так и пакет структурных преобразований.