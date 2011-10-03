При стабильности украинские банки могут закончить 2011 г. с убытком 5-6 млрд. грн. - Сугоняко

При сохранении стабильности в банковской системе украинские банки могут закончить 2011 год с убытком 5-6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.

«Если все останется как есть, то я думаю, что мы можем выйти на 5-6 млрд. грн. (убытка — УНИАН). Но если будет обострение кризиса, то может быть более значительная сумма. Если будет 5-6 млрд. грн., то это будет хороший результат, все-таки в прошлом году было 13 млрд. грн.» - сказал А.СУГОНЯКО.

При этом он сообщил, основной убыток приходится на два государственных банка - «Родовид Банк» и «Укргазбанк», и таким образом годовой финрезультат всей банковский системы во многом будет зависеть от результатов работы этих двух банков.

В целом А.СУГОНЯКО отметил, что в условиях нестабильности мировой финансовой системы давать какие-либо прогнозы относительно результатов деятельности украинских банков по итогам текущего года - дело неблагодарное.

В целом он считает, что показатели работы банков в январе-августе дают основания говорить о стабильной тенденции к оздоровлению банков, в частности, наращивании объемов кредитования, вкладов физических лиц, а также позитивных результатах банков в борьбе с проблемной задолженностью.

Как сообщал УНИАН, украинская банковская система в январе-августе 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократила сальдированный убыток почти в 2 раза – до 4,553 млрд. грн.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.