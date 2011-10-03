Межбанк: закрытие торгов - 8,0130/8,0195 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0030/8,0060, к 12:00 цены выросли до 8,0090/8,0110. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,0130/8,0195 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2454/0,2458, к 12:00 цены поднялись до 0,2466/0,2470. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2467/0,2470. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,4180 (+0,2670).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3315/1,3380.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6645/10,6705, к 12:00 цены ушли вверх 10,6875/10,6945. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6970/10,7095.