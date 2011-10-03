Новые правила обмена валюты уже сэкономили более 500 млн. долл. резерва - Арбузов

За период действия в Украине новых правил обмена валюты сэкономлено более 0,5 млрд. долл. резерва.

Об этом в комментарии УНИАН сказал председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

«За эти дни мы уже сэкономили более полмиллиарда долларов из резервов», - сказал он.

С.АРБУЗОВ отметил, что экономия произошла за счет того, что теневому бизнесу ограничены возможности по обмену валюты.

«Спрос населения удовлетворяется и очередей в обменках нет. А теневой бизнес, который на этом рынке находился, он просто не может сегодня воспользоваться этой услугой, как раньше пользовался», - сказал глава НБУ.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).