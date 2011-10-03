Столичные банки увеличили уплату налогов и сборов на 119 млн. грн.

По итогам января-июня 2011 года столичными банками уплачено в бюджет 1 млрд. 330 млн. грн. налогов и сборов, что на 119 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой службы в г. Киев.

Согласно сообщению, уплата банками налога на прибыль выросла на 60% и составила 346 млн. грн.

Также сообщается, что количество плановых проверок банковских учреждений Киева против аналогичного периода 2010 года уменьшилось на 40%.

Так, с начала года налоговики проверили 70 столичных банков, которым доначислено 33,2 млн. грн. налогов и сборов. Из зарегистрированных в столице 136 банковских учреждений за II квартал этого года 49 задекларировали убытки на сумму 30 млрд. грн.