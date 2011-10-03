Fitch: вероятность рецессии повысилась

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону понижения свои прогнозы роста ВВП по всем крупнейшим странам с развитой экономикой, так как результаты 2 кв. 2011 г. оказались более слабыми, чем агентство ожидало ранее, и рост экономики в таких государствах замедлился до уровней, не наблюдавшихся с 2009 г.

Об этом говорится в новом квартальном отчете «Глобальный экономический прогноз», обнародованном на сайте Fitch.

Рост на развивающихся рынках, по мнению агентства, также будет более умеренным, но по-прежнему заметным. В целом, исходя из рыночных валютных курсов, Fitch пересмотрело в сторону понижения глобальный экономический прогноз до 2,6% в 2011 г. (против 3,1% в предыдущем отчете), до 2,7% в 2012 г. (3,4% в предыдущем прогнозе) и до 3,1% в 2013 г. по сравнению с 3,4% согласно более ранним ожиданиям.

Также указывается, что свою роль в давлении на экономическую активность продолжают играть временные факторы. В то же время, недавнее усиление волатильности на финансовых рынках и неопределенность налогово-бюджетной политики привели к снижению доверия. Данный момент, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на росте частного потребления и инвестиций в бизнес.

«Fitch не ожидает второго витка рецессии в своем базовом прогнозе по мировой экономике. В то же время, вероятность рецессии повысилась, поскольку увеличение волатильности на финансовых рынках может еще более усилить нежелание принимать риски и обусловить более сложную ситуацию с кредитными ресурсами», – отмечает директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Мария МАЛАС-МРУЕХ.

«Применительно к еврозоне прогноз в настоящее время предполагает близкий к нулю квартальный рост до 1 кв. 2012 г., что отчасти отражает воздействие наблюдаемого кризиса с суверенным долгом на фоне ухудшения настроений инвесторов в Европе и заметного увеличения неопределенности за период с июня», – добавляет г-жа МАЛАС-МРУЕХ.