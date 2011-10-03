Нацбанк может расширить перечень документов для продажи валюты

Национальный банк Украины рассматривает возможность расширения перечня документов, необходимых для продажи валюты.

Об этом в комментарии УНИАН сказал председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

«Мы думаем над этим вопросом», - заявил он.

При этом глава НБУ подчеркнул, что расширение перечня документов может касаться лишь резидентов.

«То, что в наших силах – это увеличить перечень документов, которые можно предъявлять при продаже для резидентов. Мы думаем над этим», - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он отметил, что в отношении нерезидентов такой шаг не имеет смысла.

«Для нерезидента это не имеет смысла. Потому что если нерезидент поменяет без документа, то он потом не сможет купить (валюту)», - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он отметил, что Нацбанк не планирует вводить какие-либо ограничения сумм для обмена валюты с предъявлением документов.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).