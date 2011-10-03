Минэкономразвития начинает проводить в Facebook веб-конференции по вопросам дерегулирования

Министерство экономического развития и торговли Украины начинает проводить веб-конференции с чиновниками, непосредственно принимающими решения в сфере государственного регулирования экономики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Первым участником онлайн-общения на следующей неделе станет правительственный уполномоченный по вопросам дерегулирования хозяйственной деятельности Михаил БРОДСКИЙ.

Перед веб-конференцией М.БРОДСКИЙ разместил свое выступление по вопросам дерегулирования на странице Минэкономразвития в Facebook http://www.facebook.com/video/video.php?v=2385283668184 .

Как отмечают в пресс-службе Минэкономразвития, в этом выступлении он «фактически бросил вызов» будущим собеседникам, отметив, что надеется на конструктивный диалог, хотя собственный опыт заставляет его сомневаться в готовности к этому некоторых оппонентов.

Правительственный уполномоченный отметил, что дерегуляция не тождественна анархии, на которую некоторые надеются. Он напомнил, что государство является посредником в денежном круговороте страны: "Если предприниматели и рабочие не станут платить налоги - не будет денег для выплаты пенсий, льгот, зарплат бюджетникам".

По словам М.БРОДСКОГО, дерегуляция должна, в первую очередь, приводить к легализации бизнеса: чтобы людям было выгодно работать официально, честно, платить все налоги. Свою задачу он сегодня видит так: "Сделать прозрачной экономическую политику государства, чтобы было понятно - откуда берутся деньги, куда идут, зачем люди платят налоги; чтобы предприниматели и работники чувствовали, что государство не мешает им работать и зарабатывать, а помогает, при этом не создавая анархии".

М.БРОДСКИЙ также выразил мнение, что государство не должно терять разумный контроль за предпринимательством, ведь оно обязано гарантировать и защищать высшую ценность - человеческую жизнь. Для этого необходимо сохранить часть лицензий и контролировать санитарные, пожарные и другие условия ведения бизнеса. Но, вместе с тем, государство должно создать такие условия, чтобы предприниматели не теряли на решение этих вопросов собственное время и лишние деньги.

"Мы смотрим, как это работает в Европе, и хотим привести регуляторную политику правительства к европейскому образцу. Такую задачу ставит первый вице-премьер-министр", - подчеркнул М.БРОДСКИЙ.

Минэкономразвития на сайте Facebook продолжает принимать предложения и вопросы к М.БРОДСКОМУ, на которые он ответит на следующей неделе.