В Бразилии бастуют банки и почта

Общенациональные забастовки банковских и почтовых служащих проходят в Бразилии, передает РИА «Новости».

По данным профсоюзов, в 26 бразильских штатах и федеральном округе, где расположена столица, город Бразилиа, прекратили свою работу 7 тысяч 950 отделений частных и правительственных банков, или 40% от общего числа. В свою очередь, почта закрыла 20% пунктов обслуживания населения, что уже привело к задержке с доставкой 136 миллионов писем и посылок.

По всей Бразилии у работающих банков образовались длинные очереди, а коммунальные службы и энергетики прогнозируют массовые задержки платежей от физических и юридических лиц, поскольку в дни забастовки счета будут доставлены клиентам с опозданием или не будут оплачены в срок из-за закрытого доступа к банковским услугам.

Обе категории бразильских служащих требуют от работодателей индексаций заработной платы с учетом инфляции.