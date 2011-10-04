ЕС дополнительно выделит на проекты «Восточного партнерства» 150 млн. евро до 2014 года

Варшава. Европейский Союз планирует дополнительно выделить на реализацию проектов в рамках «Восточного партнерства» 150 миллионов евро до 2014 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

Он подчеркнул, что такая декларация прозвучала на втором саммите «Восточного партнерства», который состоялся в конце прошлой недели в Варшаве.

Р.СИКОРСКИЙ отметил, что Евросоюз до 2014 года в целом зарезервировал на реализацию проектов в государствах - восточных соседях ЕС почти 2 миллиарда евро.

1,2 млрд. евро, по его данным, будут направлены на двустороннее сотрудничество с государствами - восточными соседями, 600 млн. евро - на многостороннее сотрудничество шести государств - участников «Восточного партнерства».

Министр не уточнил, на какие цели планируется направить дополнительные 150 млн. евро.

По словам Р.СИКОРСКОГО, Евросоюз задекларировал готовность увеличить финансирование «Восточного партнерства» в следующем бюджете ЕС - на 2014-2020 годы.

«Финансирование будет увеличено, но ключевым является то, что уже принятый бюджет, несмотря на кризис в ЕС, реализуется», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Он отметил, что предусмотренные действующим бюджетом средства страны смогут использовать до 2017 года.

«В июле были приняты решения, которые делают возможным финансирование главных проектов, таких как дешевые ссуды для бизнеса, фонд для повышения энергетической эффективности Украины, обучение чиновников, программы в сфере культуры», - сообщил Р.СИКОРСКИЙ.

Он назвал важным включение государств «Восточного партнерства» в европейские программы обмена научными работниками и студентами, в частности, студенческой Erasmus.

Справка УНИАН. Инициатором введения новой политики Евросоюза - "Восточного партнерства" - в 2008 году выступила Польша.

Ранее сообщалось, что из выделенных Евросоюзом на «Восточное партнерство» 600 миллионов евро 350 млн. евро планировалось израсходовать на многосторонние проекты, 175 млн. евро - на реформы в странах и 75 млн. евро - на проекты регионального развития.

В «Восточное партнерство» включены Украина, Беларусь, Грузия, Молдова, Азербайджан и Армения.