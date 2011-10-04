С начала года за нарушения при администрировании НДС возбуждено 147 уголовных дел

С начала года по результатам проверок по вопросам соблюдения требований действующего законодательства при администрировании и возмещении НДС органами прокуратуры возбуждено 147 уголовных дел. Ущерб составил 138 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, должностные лица ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Харькова вопреки требованиям ст.10 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине», ст.14 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» не обеспечили своевременного представления в хозяйственный суд Харьковской области кредиторских требований к должнику – одному из предприятий. В результате этого интересам государства нанесен ущерб на сумму 13 млн. грн., в том числе по НДС на сумму 2,7 млн. грн. По указанному факту прокуратурой Орджоникидзевского района г. Харькова в августе текущего года возбуждено уголовное дело. Досудебное следствие по делу продолжается.

Должностными лицами Мукачевской ОГНИ (Закарпатская область) проведена опись активов 8 предприятий-должников на сумму 3,6 млн. грн., однако с начала года имущество не реализовано ни на одну гривню. Недостаточно эффективной является также работа инспекции по принятию мер, предусмотренных ст.96 Налогового кодекса Украины, относительно погашения налогового долга государственных и коммунальных предприятий. По результатам проверки прокурором города внесено представление, которое находится на рассмотрении.

На подобные случаи путем внесения предписаний и представлений реагировали прокуроры Ивано-Франковской, Кировоградской и Львовской областей.

В текущем году сумма, на которую удовлетворены иски прокуроров по вопросам взыскания и возмещения НДС, составляет 169 млн. грн. С учетом добровольного возмещения реально взыскано в бюджет 104 млн. грн. налогового долга. В производстве судебных инстанций находится 405 дел по искам прокуроров по этим вопросам на сумму 115 млн. грн.