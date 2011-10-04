Больше половины налогоплательщиков не видит оснований для прекращения бизнеса – ГНСУ

Больше половины (53%) налогоплательщиков в Украине не видит никаких оснований для прекращения своего бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО, комментируя результаты опроса налогоплательщиков, проведенного на официальных веб-сайтах ГНСУ и ее региональных подразделений.

Однако другие участники опроса выделили несколько причин, которые мешают им заниматься предпринимательской деятельностью. В частности, 20% респондентов заметили, что сложность отчетности, порядка заполнения деклараций и ведения учета являются серьезным препятствием для бизнеса. Менее популярными оказались жалобы на высокие ставки налогов и скрупулезные проверки налоговиков – 9,5% и 7,1% соответственно.

В налоговом ведомстве заверили, что замечания плательщиков будут учтены, и работа по упрощению формальных процедур будет ускорена.

«Собственно, для нас не было сюрпризом, что бизнесменам мешает сложная и слишком забюрократизированная отчетность. С начала реорганизации ГНСУ упрощение формальностей, повышение скорости и качества обслуживания плательщиков были и остаются приоритетами в реформировании налоговой сферы. Сейчас несколько ведомственных рабочих групп работают над решением этой проблемы», - сообщил А.КЛИМЕНКО.

Опрос проводился с 14 сентября по 3 октября 2011 года. Количество респондентов, принявших участие в опросе, – 5 тыс. 856.